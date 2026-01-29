Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'de mutlu son! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, orta saha transferi için Kristjan Asllani dosyasında sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Inter ve Torino ile başladığı temasları sonuçlandırdı.



Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmeleri tamamlandı. Genç oyuncu 23.40'ta İstanbul'da olacak.