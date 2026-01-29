Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'de mutlu son! İstanbul'a geliyor
Beşiktaş ve Inter, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Genç futbolcu bu gece İstanbul'a ayak basacak.
Beşiktaş, orta saha transferi için Kristjan Asllani dosyasında sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Inter ve Torino ile başladığı temasları sonuçlandırdı.
Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmeleri tamamlandı. Genç oyuncu 23.40'ta İstanbul'da olacak.
BEŞİKTAŞ KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEYECEK
Transfer detaylarına göre Beşiktaş, Asllani için kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.
INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ
Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.