Wilfred Ndidi'nin acı günü

Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi, babasını kaybetti.



Beşiktaş, Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.



Sunday Ndidi'ye Allah'tan rahmet, Ndidi ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz.

