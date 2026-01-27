Sergen Yalçın'dan ayrılığa veto!

Trendyol Süper Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Beşiktaş'ta kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminde önemli ayrılıklar yaşayan Siyah-Beyazlılar'da bu kez gündem genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Gabriel Paulista, Mert Günok, Rafa Silva, Jonas Svensson ve Demir Ege Tıknaz'ın ardından ayrılığı gündeme gelen yeni bir isim daha ortaya çıktı.