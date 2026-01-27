Portekiz'de Rafa Silva tartışması!





"BU GÖRÜNTÜDEN KORUNABİLİRDİ"



Record gazetesi direktörü Bernardo Ribeiro, Now kanalında yayınlanan Record na Hora programında, Rafa'nın bu maçta oynatılmaması gerektiğini savundu. Ribeiro, yıldız oyuncunun sahada etkisiz kaldığını vurgulayarak, "Maçta hiçbir şey yapmadı ve bu görüntüden aslında korunabilirdi" ifadelerini kullandı.



Deneyimli gazeteciye göre, Rafa'nın uzun süre sonra Luz'a dönüşünün bu şekilde olması hem oyuncu hem de Benfica adına daha iyi planlanabilirdi.

