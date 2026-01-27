Beşiktaş Yasin Özcan'ı duyurdu!

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri kapsamında Yasin Özcan 'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması amacıyla İstanbul'a geleceği belirtildi.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak, bu akşam 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."



ABRAHAM TRANSFERİNDE YASİN ÖZCAN



Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferinde Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katacak.