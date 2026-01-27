Beşiktaş Premier Lig'den 4 ismi istiyor!

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya satışından elde edeceği gelirle kadrosundaki eksik bölgeleri tamamlamayı hedefliyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de forma giyen 4 futbolcu için görüşmelerine başladı.





Bu isimlerin Sunderland forması giyen forvet Wilson Isidor, West Ham United'ın kalecisi Alphonse Areola ve orta sahası Tomas Soucek ile Wolverhampton'ın orta sahası Jean Bellegarde olduğu belirtildi.