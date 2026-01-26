Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI TAKİP
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı sonra eriyor. Haftanın son maçında üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı sonra eriyor.
Haftanın son maçında üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor.
Beşiktaş ilk 11'i: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, El Bilal Toure.
Eyüpspor ilk 11'i:Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Jérôme Onguéné, Umut Meraş, Talha Ulvan, Taşkın İlter, Mateusz Legowski, Baran Ali Gezek, Lenny Pintor, Metehan Altunbaş ,Umut Bozok
CANLI TAKİP
Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Eyüpspor: Marcos Felipe; Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda; Taşkın, Legowski, Baran; Metehan, Pintor, Umut.
Beşiktaş : Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Cengiz; El Bilal Toure
BEŞİKTAŞ 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Siyah-beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.
Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi.
Sırasıyla Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.