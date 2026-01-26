PODCAST CANLI YAYIN

Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI TAKİP

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı sonra eriyor. Haftanın son maçında üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI TAKİP

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı sonra eriyor.

Haftanın son maçında üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor.

Beşiktaş ilk 11'i: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, El Bilal Toure.

Eyüpspor ilk 11'i:Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Jérôme Onguéné, Umut Meraş, Talha Ulvan, Taşkın İlter, Mateusz Legowski, Baran Ali Gezek, Lenny Pintor, Metehan Altunbaş ,Umut Bozok

CANLI TAKİP

Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI TAKİP-2
İLK 11'LER

Eyüpspor: Marcos Felipe; Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda; Taşkın, Legowski, Baran; Metehan, Pintor, Umut.

Beşiktaş : Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Cengiz; El Bilal Toure

Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI TAKİP-3
BEŞİKTAŞ 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler