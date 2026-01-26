Beşiktaş'tan Ozan Kabak sürprizi!



SERGEN YALÇIN'DAN ONAY BEKLENİYOR



Ozan'ın transferi için teknik direktör Sergen Yalçın ile temasa geçen siyah beyazlı yöneticiler, deneyimli teknik adamdan gelecek yanıta göre hareket edecek. Yalçın'dan olumlu rapor gelmesi halinde, Beşiktaş 25 yaşındaki stoperi makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedefliyor.



Alman kulübünün Ozan Kabak'ın ayrılmasına sıcak bakmadığı ancak milli oyuncunun vereceği kararın transferde belirleyici olacağı ifade edildi.

