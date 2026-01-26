Beşiktaş'tan Ozan Kabak sürprizi!
Agbadou transferi çıkmaza giren Beşiktaş'ta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ozan Kabak menajerler aracılığıyla gündeme geldi ve karar Sergen Yalçın'ın vereceği rapora kaldı.
Ara transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, stopere yapacağı takviye için Emmanuel Agbadou ve kulübü Wolverhampton ile görüşüyordu. Ancak bu transfer çıkmaza girince siyah beyazlıların sürpriz bir isme yöneldiği ileri sürüldü.
Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Kabak, menajerler tarafından Beşiktaş'a tavsiye edildi.
SERGEN YALÇIN'DAN ONAY BEKLENİYOR
Ozan'ın transferi için teknik direktör Sergen Yalçın ile temasa geçen siyah beyazlı yöneticiler, deneyimli teknik adamdan gelecek yanıta göre hareket edecek. Yalçın'dan olumlu rapor gelmesi halinde, Beşiktaş 25 yaşındaki stoperi makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedefliyor.
Alman kulübünün Ozan Kabak'ın ayrılmasına sıcak bakmadığı ancak milli oyuncunun vereceği kararın transferde belirleyici olacağı ifade edildi.