Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı!

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.



Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

