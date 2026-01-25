Beşiktaş'a yerli stoper önerisi!
Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş henüz kimseye attıramadı. Milli futbolcu Ozan Kabak’ın siyah beyazlılara önerildiği iddia edildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen 25 yaşındaki stoper, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise şu ana kadar bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından Hoffenheim formasıyla 10 maça çıkan Ozan Kabak, toplam 399 dakika süre aldı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.
KARAR BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki milli savunmacıyla ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.