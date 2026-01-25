Beşiktaş Yasin Özcan için Aston Villa ile anlaştı
Beşiktaş, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan transferinde sona geldi. Siyah-beyazlılar, genç futbolcu için Aston Villa ile anlaşma sağladı. Genç stoper İstanbul'a gelecek.
Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Yasin Özcan için Aston Villa ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
HT Spor'un haberine göre, 19 yaşındaki savunmacının kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Yasin Özcan'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
ANDERLECHT PERFORMANSI
Sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık olarak geçiren Yasin Özcan, burada 5 maçta forma giydi.