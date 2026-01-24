Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz takviye!

Djibril Sow (EPA)

6-8 MİLYON EURO TEKLİFİ

Haberde, Beşiktaş'ın Djibril Sow için 6 ila 8 milyon euro arasında bir teklif hazırladığı ve bu düşüncesini oyuncunun temsilcisine ilettiği belirtildi.

SEVILLA'DA SATIŞ ZORUNLULUĞU

Öte yandan Sevilla cephesinde yeni transferler için oyuncu satışı yapılması gerektiği vurgulandı. Bu durumun, Djibril Sow'un olası ayrılığına kapı aralayabileceği ifade edildi.