Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz takviye!
Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını İspanya’ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Sevilla forması giyen Djibril Sow ile ilgilendiği öne sürüldü.
Marca'da yer alan habere göre Beşiktaş, 28 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı.
6-8 MİLYON EURO TEKLİFİ
Haberde, Beşiktaş'ın Djibril Sow için 6 ila 8 milyon euro arasında bir teklif hazırladığı ve bu düşüncesini oyuncunun temsilcisine ilettiği belirtildi.
SEVILLA'DA SATIŞ ZORUNLULUĞU
Öte yandan Sevilla cephesinde yeni transferler için oyuncu satışı yapılması gerektiği vurgulandı. Bu durumun, Djibril Sow'un olası ayrılığına kapı aralayabileceği ifade edildi.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Djibril Sow'un, Sevilla ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.