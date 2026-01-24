Beşiktaş'ta sol bek arayışı





WOLFE İÇİN GİRİŞİM



Bu doğrultuda Wolverhampton forması giyen David Möller Wolfe için girişimlere başlandı. Sezon başında AZ Alkmaar'dan 12 milyon Euro bedelle İngiliz ekibine transfer olan 23 yaşındaki Norveçli oyuncunun, takımının ligdeki mevcut durumu nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş, böylece Wolverhampton'dan Agbadou'dan sonra ikinci ismi de transfer gündemine dahil etti



PİTON İÇİN YANIT BEKLENİYOR



Öte yandan Beşiktaş, Tavares sürecinin uzaması ihtimaline karşı Brezilya'dan Lucas Piton'u da alternatif olarak hazırda tutuyor. Vasco da Gama forması giyen ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki sol bek için bonservis pazarlıkları sürüyor. Siyah-beyazlıların Piton için 7 milyon Euro teklif ettiği ve Brezilya kulübünden yanıt beklediği belirtildi.



Bu sezon Vasco da Gama ile 56 maça çıkan, İtalyan pasaportuna da sahip olan Lucas Piton, 1 gol ve 11 asistlik performansıyla dikkat çekti.

