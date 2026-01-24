Beşiktaş'ta forvet operasyonu!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yla Tammy Abraham'ın transferi için anlaşan Beşiktaş, tecrübeli oyuncusunun yerini doldurabilmek için çalışmalarına başladı.



Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh ve Borussia Dortmund'dan Fabio Silva'yla ilgileniyor.





24 yaşındaki Güney Koreli için Genk ile temas kurulurken, 23 yaşındaki Portekizli forvet konusunda da Borussia Dortmund'un kapısı çalındı.



Hyeon-gyu Oh'un bonservisiyle, Silva'nın ise kiralık transferi için görüşmelerin başladığı belirtildi.