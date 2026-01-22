Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin ilerleyen bölümünde genç kalecinin yerine Robert Sanchez oyuna dahil oldu.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Jörgensen'in son durumu hakkında bilgi verdi.





ROSENIOR: "ONUN ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"



Rosenior, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Maalesef Filip bir sakatlık yaşadı. Onun adına çok üzgünüm. Sadece Charlton maçında değil, antrenmanlardaki performansıyla da beni gerçekten etkilemişti. Umarım çok kısa sürede toparlanır."



Genç kalecinin yaşadığı sakatlığın türü ve ciddiyetiyle ilgili kulüp cephesinden henüz net bir bilgilendirme yapılmadı. Jorgensen'in durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.