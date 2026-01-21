Rafa Silva İstanbul'dan ayrıldı





ALACAKLARINDAN FERAGAT ETTİ



Beşiktaş'tan imza parasıyla birlikte yıllık yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Rafa Silva, ayrılık sürecinde kulüpten olan alacaklarının önemli bir bölümünden feragat etti. Portekiz basınından A Bola, Benfica'nın Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ve Gedson Fernandes transferlerinden kalan alacaklarının bir kısmını bu transferde mahsuplaşma yoluyla kullandığını yazdı.



İSTANBUL'DAN SESSİZCE AYRILDI



Transferin netleşmesinin ardından Rafa Silva, İstanbul'daki son işlemlerini tamamladı ve özel uçakla Portekiz'e gitti. Beşiktaş'a gelişi sırasında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan yıldız oyuncunun, bu kez sabah saatlerinde sessiz sedasız şehirden ayrılması dikkat çekti. Benfica'nın transferle ilgili kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

