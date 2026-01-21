Beşiktaş'a Nuno Tavares şoku! Yeni takımını açıkladılar

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Lazio ile Nuno Tavares transferinde anlaşma sağladı. Ancak Portekizli futbolcunun, kariyer planlaması nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiği ve tercihini Como'dan yana kullandığı belirtildi.

Haberde, taraflar arasında kulüpler düzeyinde herhangi bir pürüz kalmadığı ancak oyuncunun kararıyla transferin iptal olduğu vurgulandı.