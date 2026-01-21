Beşiktaş'a Nuno Tavares şoku! Yeni takımını açıkladılar
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, özellikle bek bölgesi için önemli hamleler yapmayı planlıyordu. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılara, Lazio'nun Portekizli oyuncusundan beklenmedik bir haber geldi. Bir süredir görüşmelerde bulunulan Nuno Tavares, Como'ya gitme kararı verdi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Lazio ile Nuno Tavares transferinde anlaşma sağladı. Ancak Portekizli futbolcunun, kariyer planlaması nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiği ve tercihini Como'dan yana kullandığı belirtildi.
Haberde, taraflar arasında kulüpler düzeyinde herhangi bir pürüz kalmadığı ancak oyuncunun kararıyla transferin iptal olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Lazio formasıyla 10 resmi maça çıkan Nuno Tavares, söz konusu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.