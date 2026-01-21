Beşiktaş yeni 10 numarasını buldu! Rafa Silva'dan sonra yeni maestro olacak

Sky'da yer alan habere göre Beşiktaş 'ın yanı sıra Porto ve Strasbourg da 23 yaşındaki İngiliz futbolcuyla ilgileniyor. Üç kulübün de McAtee'nin transfer şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

James McAtee (REUTERS)

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 12 maçta 494 dakika süre alan McAtee, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen James McAtee'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.