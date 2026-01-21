Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte Braga'nın ödeyeceği bonservis
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Buna göre Kırmızı beyazlı ekibin siyah beyazlılara bonuslarla birlikte 7.5 milyon euro ödeyeceği açıklandı.
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferini duyurdu.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada Portekiz kulübünün 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro şarta bağlı bonus ödeyeceği belirtilerek; "Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın, SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Braga, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Futbolculuk kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 21 yaşındaki orta saha, 2024 yılında Rio Ave'ye kiralandı.
Portekiz ekibinde 33 maçta forma giyen milli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Sezon başında Beşiktaş'a dönen Demir Ege, 17 maçta siyah-beyazlı formayı terletti ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.