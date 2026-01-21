Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferini duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Futbolculuk kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 21 yaşındaki orta saha, 2024 yılında Rio Ave'ye kiralandı.

Portekiz ekibinde 33 maçta forma giyen milli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Sezon başında Beşiktaş'a dönen Demir Ege, 17 maçta siyah-beyazlı formayı terletti ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

