Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanacak
UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta maçları 22 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda haftanın programında 18 karşılaşma yer alıyor. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Fenerbahçe-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Bologna (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Brann (Norveç)-Midtjylland (Danimarka)
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Freiburg (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Malmö (İsveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Real Betis (İspanya)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Porto (Portekiz)
20.45 Young Boys (İsviçre)-Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 Braga (Portekiz)-Nottingham Forest (İngiltere)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Lille (Fransa)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Nice (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)
23.00 Rangers (İskoçya)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Basel (İsviçre)
23.00 Utrecht (Hollanda)-Genk (Belçika)