Beşiktaş'ta çifte ayrılık!

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva , Portekiz'e transfer oluyor. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Portekiz'den Braga ile anlaşma sağladı.





Beşiktaş'ta süreci krize dönüşen Rafa Silva'nın da Benfica'ya geri dönmesi bekleniyor.



Son dönemde Portekiz'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, iki transferin resmileşmesiyle birlikte bu kez Portekiz'e oyuncu göndermiş olacak.