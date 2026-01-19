Beşiktaş - Kayserispor | CANLI



FORM DURUMLARI

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.



Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.



8 MAÇLIK SERİ



Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi.



Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 6, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi.



Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Beşiktaş, sırasıyla da Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.