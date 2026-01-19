PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın son gününde Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılarda hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak. Konuk ekip ise puan ya da puanlar alarak küme düşme hattının üzerine çıkmanın peşinde.

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın son gününde Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

Siyah beyazlılarda hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak. Konuk ekip ise puan ya da puanlar alarak küme düşme hattının üzerine çıkmanın peşinde.

Beşiktaş - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Beşiktaş : Ersin, Taylan, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Rashica, Cerny, Tammy Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

FORM DURUMLARI

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

8 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 6, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Beşiktaş, sırasıyla da Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

