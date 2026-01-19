Beşiktaş - Kayserispor | CANLI
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın son gününde Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılarda hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak. Konuk ekip ise puan ya da puanlar alarak küme düşme hattının üzerine çıkmanın peşinde. Beşiktaş - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın son gününde Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.
Siyah beyazlılarda hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak. Konuk ekip ise puan ya da puanlar alarak küme düşme hattının üzerine çıkmanın peşinde.
CANLI TAKİP
Beşiktaş - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Beşiktaş : Ersin, Taylan, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Rashica, Cerny, Tammy Abraham.
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.
FORM DURUMLARI
Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.
8 MAÇLIK SERİ
Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi.
Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 6, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi.
Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Beşiktaş, sırasıyla da Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.