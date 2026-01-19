Benfica'dan Rafa Silva açıklaması!
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın Benfica'ya transferiyle ilgili Portekiz kulübünden açıklama geldi. Benfica Başkanı Rui Costa, Rafa Silva transferi hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi.
Giriş Tarihi:
Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki ilişki yılan hikayesine dönerken, siyah beyazlılarda kasım ayından bu yana forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun durumu netleşmeye başladı.
32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili bir açıklama da Benfica cephesinden geldi. Kırmızı beyazlı kulübün geçtiğimiz cumartesi gecesi Rio Ave'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından Benfica Başkanı Rui Costa kısa bir açıklama yaptı.
32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili bir açıklama da Benfica cephesinden geldi. Kırmızı beyazlı kulübün geçtiğimiz cumartesi gecesi Rio Ave'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından Benfica Başkanı Rui Costa kısa bir açıklama yaptı.
RUI COSTA'DAN AÇIKLAMA
Müsabaka sonrası taraftarlarla kısa bir süre sohbet eden ve imza dağıtan Rui Costa'ya, Rafa Silva soruldu. Portekiz kanalı CMTV'nin haberine göre; "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Costa "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum" dedi.
Haberde, Benfica'nın tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve eski futbolcusunu geri almak için acele ettiği de belirtildi.