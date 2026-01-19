Benfica'dan Rafa Silva açıklaması!





RUI COSTA'DAN AÇIKLAMA



Müsabaka sonrası taraftarlarla kısa bir süre sohbet eden ve imza dağıtan Rui Costa'ya, Rafa Silva soruldu. Portekiz kanalı CMTV'nin haberine göre; "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Costa "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum" dedi.



Haberde, Benfica'nın tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve eski futbolcusunu geri almak için acele ettiği de belirtildi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler