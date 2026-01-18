Adı Beşiktaş ile anılan Salih Özcan'dan maaş tepkisi!

Beşiktaş 'ın transfer gündemine geldiği ancak beklentileri nedeniyle siyah-beyazlı kulübün bu transferden vazgeçtiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten milli futbolcu, söz konusu iddialara net bir dille açıklık getirdi.

Salih Özcan (REUTERS)

Salih Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk futbol medyasında yer alan ve doğru olmayan haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duydum.

Medyada, talep etmediğim rakamlar üzerinden gerçeği yansıtmayan bilgiler paylaşılmıştır.

Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak profesyonel kariyerime devam ediyorum.

Mevcut durumda, Milli Takımımızda olduğu gibi kulübümde de son üç yıldır başarı için çalışmayı sürdürüyorum.

Bu konunun burada kapanmasını temenni ediyor, şahsım dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyorum.

Türk futbol kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."