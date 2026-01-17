Beşiktaş'a Nuno Tavares transferinde rakip

Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayıran ve sol bekte yalnızca Rıdvan Yılmaz ile yoluna devam eden Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Siyah-beyazlı ekip, savunmanın sol kanadı için Lazio forması giyen Nuno Tavares'i transfer listesine aldı.



Beşiktaş yönetimi, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürürken, transfer sürecini etkileyebilecek önemli bir gelişme ortaya çıktı.





SERIE A'DAN YENİ TALİP



Sky Sport ve Tutto Mercato Web'te yer alan haberlere göre; Serie A'nın dikkat çeken ekiplerinden Como, Nuno Tavares transferi için resmi olarak harekete geçti. Haberde, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın sol kanatta fiziksel gücü yüksek ve hücuma katkı sağlayacak bir oyuncu aradığı, bu doğrultuda listenin ilk sırasına Tavares'i yazdığı belirtildi.



LAZIO CEPHESİ



Bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayan Lazio'nun, bütçeyi dengelemek adına yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırmayı ve daha ekonomik transferlere yönelmeyi planladığı ifade ediliyor. İtalyan ekibinin, Tavares'in olası ayrılığına karşılık Villarreal'de forma giyen Alfonso Pedraza ile anlaşma sağladığı öğrenildi.



Como'nun da transfer yarışına dahil olmasıyla birlikte Lazio'nun oyuncu için talep edeceği bonservis bedelinin artabileceği konuşuluyor.