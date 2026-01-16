Wilfred Ndidi'ye LaLiga'dan sürpriz talip!





Haberde, ekonomik dengeleri gözeterek hareket eden İspanyol ekibinin, Ndidi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.



Öte yandan Valencia'nın, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncunun sözleşmesine, sezon sonunda devreye girecek bir satın alma maddesi ekletmek istediği belirtildi.



Resmi teklifin kısa süre içinde Beşiktaş yönetimine iletilmesi bekleniyor.



Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Asıl mevkisi ön libero olan Nijeryalı futbolcu, gerektiğinde merkez orta saha rolünde de görev yapabiliyor.

