Beşiktaş'a dev golcü!





ABRAHAM BEKLENİYOR



Haberde ayrıca Udinese'nin eski forveti için Beşiktaş'ın süreci hızlandırmaya hazır olduğu ancak Abraham'ın Aston Villa'ya transferinin netleşmesini beklediği ifade edildi. 28 yaşındaki golcü Aston Villa'ya giderse Kartal, Lucca'nın transferi için harekete geçecek. Abraham Ada'ya geri dönerse forvet takviyesi zorunlu hale gelecek. Çünkü golcü olarak sadece El Bilal Toure kalacak.



KLASİK 9 NUMARA



2.01'lik boyu nedeniyle hava toplarında etkili olan İtalyan golcü, güçlü fiziğinin vermiş olduğu avantajla ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlıyor. Klasik 9 numara profilindeki 25 yaşındaki forvet, sırtı dönük oyunda son derece etkili. Uzun topları indirerek takım arkadaşlarına servis yapabiliyor. Lucca tempolu ve pres ağırlıklı oyun sistemlerinde ise zorlanabiliyor

