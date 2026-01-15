Sergen Yalçın galibiyet sonrası transfer haberi verdi! "2-3 oyuncu gelecek"
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Keçiörengücü'nü 3-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direkötr Sergen Yalçın maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, 2-3 futbolcu takviyesi yapacaklarını duyurdu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz'ın golleriyle mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.
Maçın ardından konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, çok beklenen transferlerle ilgili konuştu.
İşte Yalçın'ın sözleri
"5 OYUNCU İLE YOLLARI AYIRDIK"
"Devre arası transferleri kolay olmuyor. 5 oyuncu ile yolları ayırdık. Gelecek planlamamızda olmayan isimleri gönderdik. Paulista ailesel sorunlar nedeniyle ayrıldı.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 2-3 OYUNCU GELECEK"
"Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 2-3 oyuncu transferini becerebiliriz diye tahmin ediyorum. Rakamlar yüksek ama gelecek sezon aramızda oyuncular istiyoruz. Finale geldik gibi, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu gelecek."