Beşiktaş'ın Keçiörengücü maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta sona eriyor. Son maçta Beşiktaş ile Keçiörengücü kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp Fenerbahçe derbisi sonrası yine bir 3 puan almak amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü ağırlıyor.

ATV'den yayınlanan Beşiktaş - Keçiörengücü maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ:Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djaló, Eric Bailly, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Václav Černý, Milot Rashica, El Bilal Touré, Tammy Abraham,

HEDEF KUPADA YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM ETMEK

Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, yeni yılın ilk resmi karşılaşmasında da kazanarak grupta 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, sahasında avantajlı bir sonuç almayı amaçlıyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ DE PUAN ARIYOR

C Grubu'ndaki ilk maçını kazanarak gruba iyi bir başlangıç yapan Ankara Keçiörengücü ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Nijerya formasıyla mücadele ettiği için Ankara Keçiörengücü karşısında görev alamayacak. Ayrıca kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da maç kadrosunda yer almayacak.

DEVRE ARASINDA YOL AYRIMLARI YAŞANDI

Siyah-beyazlı ekipte devre arasında kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Beşiktaş, kaleci Mert Günok ile savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollarını ayırdı.

SAKATLIKTAN DÖNENLER KADRODA OLABİLİR

Sezonun ilk yarısının son bölümünde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen bazı oyuncular, Türkiye Kupası maçında şans bekliyor. Kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.

EL BILAL TOURE KARARI SERGEN YALÇIN'DA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Touré de teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Ankara Keçiörengücü karşısında siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

