Beşiktaş'ın Keçiörengücü maçı ilk 11'i belli oldu

KEÇİÖRENGÜCÜ DE PUAN ARIYOR C Grubu'ndaki ilk maçını kazanarak gruba iyi bir başlangıç yapan Ankara Keçiörengücü ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Nijerya formasıyla mücadele ettiği için Ankara Keçiörengücü karşısında görev alamayacak. Ayrıca kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da maç kadrosunda yer almayacak.

DEVRE ARASINDA YOL AYRIMLARI YAŞANDI Siyah-beyazlı ekipte devre arasında kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Beşiktaş, kaleci Mert Günok ile savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollarını ayırdı.

SAKATLIKTAN DÖNENLER KADRODA OLABİLİR Sezonun ilk yarısının son bölümünde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen bazı oyuncular, Türkiye Kupası maçında şans bekliyor. Kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.