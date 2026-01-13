Beşiktaş'ta McKennie zirvesi





Dinamik yapısı, çok yönlülüğü ve fizik gücüyle dikkat çeken McKennie'nin, teknik heyetin orta saha için belirlediği öncelikli isimlerden biri olduğu kaydedildi.



Juventus cephesinde ise farklı bir planın gündemde olduğu öne sürüldü. Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Weston McKennie'nin kontratının 1 yıl uzatılarak kiralanması seçeneğinin masada olduğu belirtildi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler