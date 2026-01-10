Beşiktaş'ta kanat için yeni aday
Beşiktaş, kanat transferinde Inter forması giyen Luis Henrique’den beklenen yanıtı alamadı. Bunun üzerine yönetim, alternatif isimler üzerinde çalışmalara hız verdi. Siyah-Beyazlılar'ın listesine, daha önce Galatasaray’ın da ilgilendiği Wolverhampton oyuncusu Jhon Arias eklendi.
Yönetimin ilk hedefi Inter'de forma giyen Luis Henrique olsa da, İtalyan kulübünün oyuncu konusunda net bir tutum sergilememesi süreci zorlaştırdı.
Dumfries'ın sakatlığı sonrası forma şansı bulan Henrique için Inter cephesinden "yerine transfer yapılmadan ayrılık olmaz" mesajının geldiği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, olası pürüzlere karşı alternatif isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Bu adaylardan birinin de Wolverhampton'da oynayan Jhon Arias olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş, stoper Emmanuel Agbadou transferi için temas halinde olduğu Wolverhampton ile Jhon Arias'ın şartlarını da masaya yatırdı.
Kolombiyalı futbolcunun kulübünün beklentileri ve oyuncunun talepleriyle ilgili detaylı bir araştırma yapıldığı ifade ediliyor.