Beşiktaş'ta kanat için yeni aday

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kanat hattı için aday sayısı artıyor. Hücum bölgesine kalite katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda.



Yönetimin ilk hedefi Inter'de forma giyen Luis Henrique olsa da, İtalyan kulübünün oyuncu konusunda net bir tutum sergilememesi süreci zorlaştırdı. Dumfries'ın sakatlığı sonrası forma şansı bulan Henrique için Inter cephesinden "yerine transfer yapılmadan ayrılık olmaz" mesajının geldiği öğrenildi.



Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, olası pürüzlere karşı alternatif isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Bu adaylardan birinin de Wolverhampton'da oynayan Jhon Arias olduğu belirtiliyor.