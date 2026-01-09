PODCAST CANLI YAYIN

Kartal geri dönüşle kazandı! Beşiktaş - FCSB: 2-1 | MAÇ SONUCU

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, Romen devi FCSB ile kozlarını paylaştı. Kartal, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, hazırlık maçında FCSB'yi 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlılar sahaya Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Devrim, Cerny, Rashica ve Ahmet Sami Bircan ilk 11'i ile çıktı.

Emirhan Topçu (AA)

İlk devre 0-0 bitti. Gol perdesini Mamadou Thiam açtı ve konuk takımı 68'de öne geçirdi.

70'te Jota Silva'nın asistiyle Ahmet Sami Bircan beraberliği getirdi. Portekizli yıldız 3 dakika sonra bu kez Milot Rashica'nın pasında ağları havalandırdı.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile karşılaşacak.

