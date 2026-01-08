Beşiktaş'tan savunmaya kule

Gabriel Paulista'nın ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrılması, Felix Uduokhai'nin kadro planlamasında yer almamasının ardından siyahbeyazlılar, savunmaya takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.



Thilo Kehrer için yapılan ve paket halinde 12 milyon euroyu bulan teklif Fransız ekibi Monaco tarafından reddedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoperdeki 1 numarası Emmanuel Agbadou için sunulan teklif de Wolverhampton tarafından kabul görmedi.



Maliyet engeli sonrası rota, Sergen Yalçın'ın listesinde daha alt sıralarda bulunan ve Fulham'da forma giyen 1.94 boyundaki stoper Issa Diop'a çevrildi.