Rafa Silva Beşiktaş'ı çıldırtacak!





İYİ BONSERVİS OLMADAN AYRILIK YOK



Tecrübeli oyuncu için kulübe şu ana kadar resmi bir teklif gelmediği öğrenilirken, yönetimin de iyi bir bonservis bedeli almadan Rafa'yı göndermeye niyeti olmadığı öğrenildi.

