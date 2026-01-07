PODCAST CANLI YAYIN

Rafa Silva Beşiktaş'ı çıldırtacak!

Beşiktaş'ta ayrılığı gündemde olan Portekizli oyuncu Rafa Silva yine antrenmana çıkmadı. Tecrübeli oyuncu için kulübe şu ana kadar resmi bir teklif gelmediği öğrenilirken, yönetimin de iyi bir bonservis bedeli almadan Rafa'yı göndermeye niyeti olmadığı öğrenildi.

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta ayrılmayı kafasına koyan Rafa Silva, dün yine takım antrenmanında yer almadı.

Saha kenarında topla kısa bir çalışma yapan Portekizli yıldız, zaman zaman topun üzerine oturarak etrafı seyretti.

İYİ BONSERVİS OLMADAN AYRILIK YOK

Tecrübeli oyuncu için kulübe şu ana kadar resmi bir teklif gelmediği öğrenilirken, yönetimin de iyi bir bonservis bedeli almadan Rafa'yı göndermeye niyeti olmadığı öğrenildi.

