Beşiktaş'tan Mert Günok için takas formülü
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp araması söylenen Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Son haberlere göre Mert Günok'un transferi için Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in bonservisini Beşiktaş'a verdi. Siyah-beyazlıların anlaşma şartları gereği Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro da ödeme yapacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp araması söylenen Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.
Deneyimli eldivenin sarı-lacivertlilere transfer olduğu belirtilirken, anlaşmanın şartları da ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan göre, Mert Günok'un transferi için Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in bonservisini Beşiktaş'a verdi. Siyah-beyazlıların anlaşma şartları gereği Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro da ödeme yapacağı ifade edildi.
CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Sarı-lacivertliler sezon başında Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a kiralamıştı. Ünder, siyah-beyazlı formayla 11 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.