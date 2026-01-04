Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Jonas Svensson geri dönüyor
Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Norveçli futbolcu ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı. 32 yaşındaki sağ bekin yeni adresi de netlik kazandı. Deneyimli sağ bek yetiştiği kulüp olan Rosenborg'a dönecek.
Jonas Svensson, 9 yıl önce ayrıldığı ve altyapısından yetiştiği Rosenborg'a geri dönmeye hazırlanıyor. Taraflar arasındaki karşılıklı sözleşme fesih işlemlerinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Deneyimli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 71 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.