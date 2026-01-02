Rafa Silva'nın menajeri geliyor!
Rafa Silva'nın menajerinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulübün yetkilileriyle görüşeceği aktarıldı. Başkan Serdal Adalı, 3-5 milyon Euro gibi ücretleri kabul etmeyeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili yaşanan kriz tüm hızıyla devam ediyor.
32 yaşaındaki oyuncu, ne olursa olsun Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Benfica'ya dönmeye niyetlenen Rafa için Portekiz ekibi bonservisini almasını bekliyor.
Beşiktaş ise "İstediğimiz bonservisi getir, nereye gidersen git" tavrını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.