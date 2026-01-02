Rafa Silva'nın menajeri geliyor!

Beşiktaş ise "İstediğimiz bonservisi getir, nereye gidersen git" tavrını sürdürüyor. Rafa Silva 'nın menajerinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulübün yetkilileriyle görüşeceği aktarıldı.





Başkan Serdal Adalı, 3-5 milyon Euro gibi ücretleri kabul etmeyeceklerini ifade etti.



Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.