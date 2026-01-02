Beşiktaş'ta 2 kadro dışı! Sürpriz Rafa Silva kararı

Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı. Rafa Silva kamp kadrosuna dahil edildi.



Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer almadı.



Ayrıca, kendilerine kulüp bulması istenen Necip Uysal ve Mert Günok da kamp kadrosuna dahil edilmedi.





Beşiktaş'ın kamp kadrosu



Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emre Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda