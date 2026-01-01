Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
Beşiktaş; David Jurasek, Jonas Svensson ve Felix Uduokhai ile kısa sürede yollarını ayırmak istiyor.
Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerini kulüp bulmalarını isteyen Beşiktaş'ta gözler yabancı futbolcuların ayrılığına çevrildi.
Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, üç futbolcusu ile de kısa süre içerisinde yollarını ayırıp yabancı kontenjanında da sorun yaşamak istemiyor.
Beşiktaş; Jonas Svensson, David Jurasek ve Felix Uduokhai'nin kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasını bekliyor.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jurasek'in sözleşmesinin feshi için Çek oyuncu ile görüşmelerine devam ediyor.
Felix Uduokhai ile de özellikle Almanya'dan kulüpler ilgileniyor.