Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!

Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerini kulüp bulmalarını isteyen Beşiktaş'ta gözler yabancı futbolcuların ayrılığına çevrildi.



Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, üç futbolcusu ile de kısa süre içerisinde yollarını ayırıp yabancı kontenjanında da sorun yaşamak istemiyor.