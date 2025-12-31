Beşiktaş'a kötü haber!

Rio Ave'deki performansıyla Beşiktaş'ın gündemine gelen Andre Luiz'de (23) ciddi bir rakip var.



Transferde aktif olması beklenen Benfica, sezon başında Rio Ave tarafından 2.2 milyon Euro'ya alınan başarılı kanat oyuncusu için 10 milyon Euro'ya çıkmaya hazırlanıyor.



Ayrıca Marsilya ve Bayer Leverkusen'in de bu futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.