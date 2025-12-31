PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş, Rio Ave'den Andre Luiz transferinde ciddi rakiplerle karşı karşıya geldi. Transferde aktif olması beklenen Benfica, sezon başında Rio Ave tarafından 2.2 milyon Euro'ya alınan başarılı kanat oyuncusu için 10 milyon Euro'ya çıkmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'a kötü haber!

Rio Ave'deki performansıyla Beşiktaş'ın gündemine gelen Andre Luiz'de (23) ciddi bir rakip var.

Transferde aktif olması beklenen Benfica, sezon başında Rio Ave tarafından 2.2 milyon Euro'ya alınan başarılı kanat oyuncusu için 10 milyon Euro'ya çıkmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Marsilya ve Bayer Leverkusen'in de bu futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

