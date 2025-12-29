PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın Necip Uysal'ı tanımadı!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal'ın teknik direktör Sergen Yalçın ile telefon görüşmesi ortaya çıktı.

Sergen Yalçın Necip Uysal'ı tanımadı!

Beşiktaş'ın evladı Necip Uysal'ın durumu tartışma konusu. Bu sezon sadece 84 dakikalık süre için alınan karara saygı duyulurken 21 yıllık siyah beyaz kariyerin resmi siteden kadro dışı bırakılma haberiyle duyurulması 'büyük vefasızlık' olarak değerlendirildi.

Uysal ise sitem etmeden konuyu kapatmaya baktı.



SERGEN HOCA TANIMADI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Necip Uysal'ın ayrılığı konusunda bomba bir iddia var… O da şöyle; Necip Uysal, Sergen Yalçın'ı arıyor. Sergen Yalçın telefonu, 'Kimsin?' diye açıyor; numarasını kaydetmemiş. Necip, 'Hocam, ben sizinle konuşmak istiyorum' diyor. Sergen Yalçın da, 'Necip, ben seni 20 dakika sonra arayacağım' diyor ve geri aramıyor…

