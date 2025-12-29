PODCAST CANLI YAYIN

Kocaelispor'da ilk transfer Beşiktaş'tan!

Kocaelispor, Beşiktaş'ta düzenli forma şansı bulamayan Salih Uçan ile yakından ilgileniyor.

Giriş Tarihi:
Kocaelispor'da ilk transfer Beşiktaş'tan!
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemine hazırlanan Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlıların, Beşiktaş'ta bu sezon düzenli forma şansı bulamayan deneyimli orta saha Salih Uçan ile yakından ilgileniyor.

31 yaşındaki futbolcunun durumunu takip eden Kocaelispor yönetimi, şartların oluşması halinde resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin de yerli rotasyonunu güçlendirme planı doğrultusunda bu transfere sıcak bakıyor.



YERLİ KONTENJAN PLANI

Mevcut durumda yalnızca bir yerli transfer hakkı bulunan Kocaelispor'un, kadrodan bir yerli oyuncuyla yollarını ayırarak iki yerli takviye yapmayı hedefliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
D&R
Bahçeli'den DEAŞ saldırısı sonrası Terörsüz Türkiye mesajı: "Hiçbir teröriste müsaade edilmeyecektir"
Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme: Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak
DEAŞ'lı teröristler saklanmak için neden Yalova'yı seçti? Uzman isim A Haber'de açıkladı: "Bilinçli bir tercih!"
İdefix
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
İsrail GKRY ve Yunanistan'ın üçlü planı Türkiye duvarına çarptı! Mesajı da Türkçe verdiler
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk'ün acı haberi Düzce'deki ailesine verildi!
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı adliyeye sevk edildi
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi! İfadesi ortaya çıktı
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!
TOKİ 500 bin konut projesinde daireler nasıl olacak? İşte 1+1, 2+1 örnek daireler ve ödeme planı
Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek