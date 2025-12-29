PODCAST CANLI YAYIN

Kasımpaşa Taylan Bulut'u istiyor

Kasımpaşa, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki savunma oyuncusu Taylan Bulut'la ilgileniyor.

Süper Lig'de sezonun ilk devresinde çıktığı 17 maçta 15 puan toplayan Kasımpaşa, beklentinin altında kaldı.

Bu minvalde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Kasımpaşa, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç savunma oyuncusu Taylan Bulut'a talip oldu.



BEKLEDİĞİ SÜREYİ BULAMIYOR

Sezon başında Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke'den 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Taylan Bulut, ligin ilk devresinde sadece 4 maçta forma giyebildi. Çıktığı 4 maçta ise toplam 186 dakika oyunda kaldı. Almanya'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen 19 yaşındaki genç isim, istediği süreleri henüz bulabilmiş değil.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, genç sağ bek Taylan Bulut'u sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Öncelikli olarak Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırmayı hedefleyen Beşiktaş'ın kiralık teklife ne cevap vereceği ise belirsiz.

