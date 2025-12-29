Beşiktaş'ta iki ismin bileti kesildi!





MECBUR KALMADIKÇA OYNAMADILAR



Sergen Yalçın'ın sezonun ilk yarısında zorunlu kalmadıkça forma şansı vermediği Svensson ve Jurasek'in bu hafta içinde takımdan ayrılmaları bekleniyor.



SVENSSON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI



Ocak 2024'te Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer edilen İsveçli sağ bek Jonas Svensson, bu sezon çoğu maçta kadroya dahi giremedi. Svensson, Beşiktaş formasıyla yalnızca 10 maçta görev alırken 2 asist üretti.