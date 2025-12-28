PODCAST CANLI YAYIN

Jaouen Hadjam'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta sol bek hattı öncelikli bölgeler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar, David Jurasek ile yolları ayırmayı planlarken bu bölgeye yeni bir isim kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak transfer listesinin üst sıralarında yer alan Jaouen Hadjam’dan can sıkıcı bir haber geldi.

Giriş Tarihi:
Jaouen Hadjam'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın yakından takip ettiği Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam, Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin 14. dakikasında aldığı darbe sonrası bileğinden sakatlanan Hadjam, oyuna devam edemedi. Hakem, VAR uyarısına rağmen pozisyon için sadece sarı kart gösterirken, genç sol bek bir süre kendisini denemeye çalıştı ancak karşılaşmaya devam edemeyerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Jaouen Hadjam (AFP)Jaouen Hadjam (AFP)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORDU

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Hadjam'ın yaşadığı sakatlık, hem milli takım hem de Beşiktaş cephesinde endişe yarattı. Oyuncunun durumunun netleşmesi için detaylı kontrollerin yapılacağı öğrenildi.

Jaouen Hadjam (Afrika Kupası)Jaouen Hadjam (Afrika Kupası)

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Young Boys formasıyla 26 resmi maça çıkan Jaouen Hadjam, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Sol bekteki enerjik oyunu ve hücuma verdiği destekle dikkat çeken genç futbolcu, Beşiktaş'ın transfer listesinde önemli bir yer tutuyordu. Ancak yaşanan bu sakatlık sonrası siyah-beyazlıların planlarında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Canlı | Güllü’nün oğlu A Haber’de çarpıcı açıklamalarda bulunuyor
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Zelenskiy masaya oturmadan Trump Putin’le konuştu
Özgür Özel'in "İHA" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama | AK Parti'den tepki
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, "Ege!"... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Bolu, Van, Ankara...
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Netanyahu-Trump görüşmesi: Gazze ateşkesi ve Türkiye Karşıtı talepler gündemde
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı! Yürek yakan manzara: Çamur içinde yalın ayak çocuklar
CHP'li Yavaş'ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi!
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu