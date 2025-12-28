Jaouen Hadjam'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta sol bek hattı öncelikli bölgeler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar, David Jurasek ile yolları ayırmayı planlarken bu bölgeye yeni bir isim kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak transfer listesinin üst sıralarında yer alan Jaouen Hadjam’dan can sıkıcı bir haber geldi.
Beşiktaş'ın yakından takip ettiği Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam, Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin 14. dakikasında aldığı darbe sonrası bileğinden sakatlanan Hadjam, oyuna devam edemedi. Hakem, VAR uyarısına rağmen pozisyon için sadece sarı kart gösterirken, genç sol bek bir süre kendisini denemeye çalıştı ancak karşılaşmaya devam edemeyerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORDU
Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Hadjam'ın yaşadığı sakatlık, hem milli takım hem de Beşiktaş cephesinde endişe yarattı. Oyuncunun durumunun netleşmesi için detaylı kontrollerin yapılacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon Young Boys formasıyla 26 resmi maça çıkan Jaouen Hadjam, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Sol bekteki enerjik oyunu ve hücuma verdiği destekle dikkat çeken genç futbolcu, Beşiktaş'ın transfer listesinde önemli bir yer tutuyordu. Ancak yaşanan bu sakatlık sonrası siyah-beyazlıların planlarında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.