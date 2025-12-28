Beşiktaş'ın yakından takip ettiği Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam, Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin 14. dakikasında aldığı darbe sonrası bileğinden sakatlanan Hadjam, oyuna devam edemedi. Hakem, VAR uyarısına rağmen pozisyon için sadece sarı kart gösterirken, genç sol bek bir süre kendisini denemeye çalıştı ancak karşılaşmaya devam edemeyerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Jaouen Hadjam (AFP) AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORDU Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Hadjam'ın yaşadığı sakatlık, hem milli takım hem de Beşiktaş cephesinde endişe yarattı. Oyuncunun durumunun netleşmesi için detaylı kontrollerin yapılacağı öğrenildi.