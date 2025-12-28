PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Salih Özcan'ın alternatifi bulundu! Aranan isim Fransa'da

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Beşiktaş’ta kadro planlaması hız kazandı. Siyah-beyazlılar, özellikle orta saha hattını güçlendirmek için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, bu bölgeye en az bir takviye yapmayı hedefliyor. Listedeki ilk isim olan Salih Özcan için eğer mutlu sona ulaşılamazsa farklı bir isme gidilecek.

Beşiktaş'ta Salih Özcan'ın alternatifi bulundu! Aranan isim Fransa'da

Beşiktaş'ın orta saha transferindeki öncelikli isminin Salih Özcan olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcunun durumunu yakından takip ederken, oyuncunun da düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak baktığı ifade ediliyor. Taraflar arasında şartların oluşması halinde görüşmelerin hız kazanabileceği belirtiliyor.

Hicham Boudaoui (AFP)Hicham Boudaoui (AFP)

ALTERNATİF İSİM BOUDAOUI

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın orta saha için alternatif listesinde OGC Nice forması giyen Hicham Boudaoui de yer alıyor. 26 yaşındaki Cezayirli futbolcu, dinamik yapısı ve iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı teknik ekibin, Boudaoui'nin temposunu ve savunma-hücum dengesini olumlu değerlendirdiği aktarılıyor.

Hicham Boudaoui (AFP)Hicham Boudaoui (AFP)

BOUDAOUI'NİN SEZON KARNESİ

Bu sezon Nice formasıyla 17 resmi maçta süre alan Hicham Boudaoui, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Orta sahada enerjisi ve mücadele gücüyle öne çıkan oyuncunun, Beşiktaş'ın oyun yapısına uyum sağlayabilecek profilde olduğu düşünülüyor.

Beşiktaş yönetiminin, transfer döneminin başlamasıyla birlikte listedeki isimler için temaslarını sıklaştırması ve orta saha takviyesini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.

Tüm Manşetler
