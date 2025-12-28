Beşiktaş'ta Salih Özcan'ın alternatifi bulundu! Aranan isim Fransa'da

Beşiktaş'ın orta saha transferindeki öncelikli isminin Salih Özcan olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcunun durumunu yakından takip ederken, oyuncunun da düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak baktığı ifade ediliyor. Taraflar arasında şartların oluşması halinde görüşmelerin hız kazanabileceği belirtiliyor.

Hicham Boudaoui (AFP) ALTERNATİF İSİM BOUDAOUI TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın orta saha için alternatif listesinde OGC Nice forması giyen Hicham Boudaoui de yer alıyor. 26 yaşındaki Cezayirli futbolcu, dinamik yapısı ve iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı teknik ekibin, Boudaoui'nin temposunu ve savunma-hücum dengesini olumlu değerlendirdiği aktarılıyor.