Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yapıldı. Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısında 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştirildi.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başladı.

Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.



Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısında 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğu açıklandı.

Öte yandan siyah-beyazlıların bir yılda yaklaşık 1.1 Milyar TL faiz borcu ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılında sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı sözleşme yükümlülüğünün 158 Milyon € olduğu açıklandı.

