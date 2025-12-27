Beşiktaş'ın borcu açıklandı!





BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI



Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısında 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğu açıklandı.



Öte yandan siyah-beyazlıların bir yılda yaklaşık 1.1 Milyar TL faiz borcu ödemek zorunda kaldığı belirtildi.



Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılında sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı sözleşme yükümlülüğünün 158 Milyon € olduğu açıklandı.