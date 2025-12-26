PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Rashica kararı!

Beşiktaş, ayrılması gündeme gelen Milot Rashica'yı takımda tutma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası yeniden forma şansı bulan Milot Rashica, şansını çok iyi değerlendirdi.

Kosovalı kanat oyuncusu, son 3 maçta ilk 11'de forma giyerken 1 gol ve 2 asiste imza attı.


Ara transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen Rashica başarılı performansıyla yeniden teknik heyetin gözüne girdi. İsmi Trabzonspor ile de anılan futbolcu için kadroda tutulmasına karar verildi.

Yıldız oyuncunun da takımda kalmak istediği ve şimdiye kadar ayrılmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedildi.

