PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a Samsunspor'dan transfer

Beşiktaş'ın Samsunspor stoperi Rick van Drongelen ile ilgilendiği öne sürüldü. Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Drongelen'in, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'a Samsunspor'dan transfer

Rick van Drongelen, Samsunspor'da göstediği performansla büyüklerin ilgisini çekiyor.

BEŞİKTAŞ HAMLE YAPACAK

Karadeniz ekibinin kilit stoperi için Beşiktaş'ın resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Siyah-beyazlılar, savunma hattındaki eksikleri gidermek adına rotayı Karadeniz'e kırdı. Teknik heyetin onayıyla harekete geçen Beşiktaş yönetiminin, Rick van Drongelen için Ocak ayında Samsunspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Drongelen'in, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu belirtiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Casper
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
D&R
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı!
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
"Daltonlar" suç örgütü davasında karar! Örgüt yöneticilerine ceza yağdı
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
30 yıllık karanlık dosya Müge Anlı'da açıldı! 4 yaşındaki Emine'yi katleden babası mı? Meğer öz annesi...
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı