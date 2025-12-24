Beşiktaş'a Samsunspor'dan transfer

Rick van Drongelen, Samsunspor'da göstediği performansla büyüklerin ilgisini çekiyor.



BEŞİKTAŞ HAMLE YAPACAK



Karadeniz ekibinin kilit stoperi için Beşiktaş'ın resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.



Siyah-beyazlılar, savunma hattındaki eksikleri gidermek adına rotayı Karadeniz'e kırdı. Teknik heyetin onayıyla harekete geçen Beşiktaş yönetiminin, Rick van Drongelen için Ocak ayında Samsunspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.



Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Drongelen'in, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu belirtiliyor.